صلاح خسر 584 مليون جنيه.. أبرز 10 نجوم انخفضت قيمتهم التسويقية بسبب كورونا





ويتوقع الخبراء، عدم عودة أسعار اللاعبين كما كانت عليها في السابق، عقب انتهاء أزمة كورونا، كما توقعوا لجوء الأندية لعقد صفقات تبدلية خلال الفترة المقبلة، بدلا من عملية البيع والشراء، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمرون بها.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز 10 نجوم انخفضت قيمتهم التسويقية بسبب فيروس كورونا.





1- محمد صلاح

انخفضت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، نحو 30 مليون جنيه إسترليني، أي ما يساوي 584 جنيها مصريا، حيث تراجعت قيمته التسويقية من 150 مليون جنيه إسترليني إلى 120 مليون جنيه إسترليني.





2- كيليان مبابي:

تراجعت القيمة التسويقية لـ كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 20 مليون جنيه إسترليني، حيث أصبحت قيمته التسويقية 180 مليون إسترليني بدلا من 200 مليون إسترليني.





3- ميسي

أصبحت القيمة التسويقية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، 112 مليون جينه إسترليني بدلا من 140 مليون جنيه إسترليني.





4- كريستيانو رونالدو:

تراجعت القيمة التسويقية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 60 مليون جنيه إسترليني بدلا من 75 مليون جنيه إسترليني.





5- نيمار

يعد النحم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أحد أبرز الخاسرين من تفشي فيروس كورونا، حيث انفخضت قيمته التسويقية من 160 مليون جينه إسترليني إلى 128 مليون جنيه إسترليني.





6- هازارد

هبطت القيمة التسويقية للنجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد من 100 مليون جنيه إسترليني إلى 80 مليون جنيه إسترليني.





7- كوتينيو

تراجعت القيمة الستويقية للبرازيلي كوتينيو لاعب برشلونة المعار من بايرن ميونخ إلى 56 مليون جنيه إسترليني بدلا من 70 مليون جنيه - إسترليني.





8- سايدو ماني:

تساوي ساديو ماني في خسارته مع زميله محمد صلاح، حيث انخفضت قيمته التسويقية إلى 120 مليون جنيه إستيرليني بدلا من 150 مليون جنيه إسترليني.





9- عثمان ديمبلي:

تراجعت القيمة التسويقية لـ عثمان ديمبلي لاعب برشلونة من 70 مليون جنيه إسترليني إلى 56 مليون جنيه إسترليني.





10- بول بوجبا:

هبطقت القيمة التسويقية لـ بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد من 100 مليون جنيه إسترليني إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في خسائر فادحة لنجوم كرة القدم مؤخرا، من ضمنهم النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.