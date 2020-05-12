ما بين وفاة وانتحار.. أبرز ضحايا فيروس كورونا بين الرياضيين





إصابات بالجملة للعديد من الرياضيين بسبب فيروس كورونا، شلت النشاط الرياضي بأثره، ووفيات جعلت البعض يدرك مدى خطورة الموقف، الذي ثبت أنه أكبر بكثير من كرة القدم أو الرياضة بشكل عام.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز ضحايا فيروس كورونا بين الرياضيين:





مدرب مصري

توفي محمد عبده غنيمي، مدرب حراس مرمى نادي بدر، أمس، الاثنين، متأثرا بمرضه بفيروس كورونا.





وأكد الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار ، أن المتوفى محمد عبده غنيم عبده، 51 سنة، مقيم بمدينة إيتاي البارود، وتم تحويله للحجر الصحى من نزل الشباب بمنطقة الأبعادية بدمنهور يوم ٩ من شهر مايو الجارى بعد إصابته بفيروس كورونا، ولخطورة حالته الصحية لإصابته بأمراض فى القلب.





عضو الاتحاد السوداني

توفي السيد عبد القادر، عضو الاتحاد السوداني لكرة القدم، إثر تدهور حالته الصحية، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.





رئيس نادي مارسيليا

رحل السنغالي بابي ضيوف، رئيس نادي مارسيليا الفرنسي السابق، عن عالمنا، عن عمر ناهز 68 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.





وجاءت وفاة بابي ضيوف، بعد دخوله للعناية المركزة، لكنه لم يقاوم المرض اللعين، ليفارق الحياة متأثرًا به.









رئيس نادي ريال مدريد





توفي لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، عن عمر ناهز 76 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





نجم منتخب الصومال

توفي محمد فرح، نجم منتخب الصومال السابق، في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، متأثرا بفيروس كورونا.









طبيب نادي نيس الفرنشس





انتحر برنارد جونزاليس طبيب نادي مارسيليا الفرنسي، في شهر أبريل الماضي، بعد أيام قليلة من إصابته بفيروس كورونا Covid -19.

لم يقتصر الوجه القبيح لفيروس كورونا على إيقاف النشاط الرياضي في معظم دول العالم، بل حصد الفيروس التاجي بعض أرواح الرياضيين.