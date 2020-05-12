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محافظات

حق الشعب .. استرداد 100 فدان من أراضي الدولة في مطروح

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:35 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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ايمن محمود
قاد اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الثلاثاء   حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات  الإزالة لتعديات علي أراضي الدولة  بسيوة.

وأكد رئيس مدينة سيوة  أنه تم تنفيذ القرار  رقم (٣٧) بقرية أبوشروف بمساحة (٥٦) متر مربع مباني و مساحة (٤٥) فدان أرض زراعية كما تم استرداد  ( ٥٥ ) فدان بواقع أربعة طلبات تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات وهي من أملاك الدولة.

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واوضح ان إجمالي ما تم استرداده اليوم  ( ١٠٠ ) فدان أرض ملك الدولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات خاصة  خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

بينما شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أنه  سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذًا لقرار دولة معالي الوزير رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات الي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد شعيب المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة  بالبناء العشوائي بدون تقنين حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
حق الشعب .. استرداد 100 فدان من أراضي الدولة في مطروح
حق الشعب .. استرداد 100 فدان من أراضي الدولة في مطروح
حق الشعب .. استرداد 100 فدان من أراضي الدولة في مطروح
حق الشعب .. استرداد 100 فدان من أراضي الدولة في مطروح
حق الشعب .. استرداد 100 فدان من أراضي الدولة في مطروح
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