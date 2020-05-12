وجود مصحف فاطمة عند الشيعة؟..عالم أزهري يكشف الحقيقة

قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأحب الكلام الي الله كلامًا قاله الله، وهو المتمم لكل الكتب السابقة له وليس منكرًا.

وتابع الشيخ العزازي، خلال حواره في برنامج "نور النبي"، المذاع على قناة "صدى البلط"، كاشفًا حقيقة وجود مصحف للسيدة فاطمة ابنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، عند الشيعة، وبه سور زائدة عن القرآن الكريم أقرب ما تكون للتفسير.

وأَضاف العزازي أنهم سألوا الشيعة عن مدى صحة وجود مصحف فاطمة، وطلبوا رؤيته لكنهم أكدوا أن هذه ادعاءات ومبالغات من الناس، مشيرًا إلى أن هذا الحديث محاولة لخلق فتنة بين الطوائف المختلفة في الدين.

واشار أحد علماء الأزهر الشريف، إلى أن جميع الأئمة متفقة على القرآن الكريم الذي نزل من السماء.



