نهال طايل تعلق على واقعة بنت تخلى عنها والدها: ذنبها إيه!.. فيديو

علقت الإعلامية نهال طايل على واقعة «شهد» التي تخلى عنها والدها منذ 15 عامًا وامتنع عن احتوائها واستقبالها في منزله وسط أشقائها، خاصة بعد انفصاله عن والدتها عقب ولادتها مباشرة.

وقالت نهال طايل خلال تقديمها برنامج "تفاصيل" عبر فضائية “صدى البلد2”، “البنت دي ذنبها إيه، وبيتعمل فيها كده ليه، وايه المقصود من تدميرها!، عندها 15 سنة وعرفت توصل كل اللي جواها بقوة كبيرة”.

وأشادت الإعلامية نهال طايل بطريقة رد الابنة «شهد» على حديث والدها، وتعليقها على كل ما حدث لها من قصة انفصال والديها، قائلةً: «تخيلوا واحدة عندها 15 سنة تقدر تعبر عن نفسها وعن حالتها للناس بالشكل ده وبالأسلوب ده، شهد فاهمة ووصلت للناس كل اللي حصل».

وتابعت: «رغم كل اللي حصل ده وشهد بتحكي قصتها؛ مجابتش كلمة غلط في الست مرات أبوها «أم محمد»، ولا في واحدة من أخواتها البنات».

واختتمت الإعلامية نهال طايل حديثها قائلةً: «عمري ما هنسى حلقة "شهد" دي نهائي، لإن فيه حاجات مينفعش نحملها لأضعف مننا، كل واحد يشيل مصيبته لوحده».