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برلمان

مستقبل وطن بمركز أبو تيج يواصل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم .. صور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:27 م
توزيع جوائز حفظ القرءان
توزيع جوائز حفظ القرءان
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اسلام مقلد
واصل حزب مستقبل وطن بأسيوط فاعليات توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى للحزب بقيادة المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس اشرف رشاد امين عام الحزب والمهندس ياسر عمر امين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، حيث تم توزيع الجوائز في بمقر حزب مستقبل وطن بأمانة مركز أبوتيج بحضور يونس درويش امين إعلام المحافظه، وكمال العوامي امين مساعد أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، وأحمد الشناوي امين حزب مستقبل وطن بمركز أبو تيج.

قال المهندس ياسر عمر إن الغرض من توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنويه الأولى لحزب مستقبل وطن بأسيوط هو الانتشار لشباب وفتيات الحزب بمحافظة أسيوط وغيرهم. 

أكد ياسر عمر أن حزب مستقبل وطن بأسيوط حرص على غرز هذه الثقافه السليمه بجيل النشء ليذيد من قدرته على العطاء في هذا الشهر المبارك.

طالب  المهندس ياسر عمر امين حزب مستقبل وطن بأسيوط من أعضاء تنمية الموارد والخدمه المجتمعيه وأعضاء قطاع الأعمال وأعضاء أمانة العلاقات العامة.

والقائمين على تنفيذ هذه المسابقه سنويا وبتكرارها كل عام لايمانهم بالدور الذي تقوم  به هذه المسابقة وبناء الوعي الدينية بتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة والبعد عن المفاهيم المغلوطة 

وأضاف مصطفى الكحيلي أن توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنويه الأولى بمركز ابوتيج لاقي قبولا من الفائزين من الأفكار الضالعة وأن ذلك يأتي استمرار للسياسات التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بتقديم كافة الخدمات المجتمعية والمسابقات الثقافية والقرانية وتنظيم المبادرات المجتمعية والقوافل الطبية المجانية للمواطنين تخفيفا  للمواطنين ويأتي ذلك في إطار  توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها الثقافية والإجتماعية والاقتصادية والدينية.  
 
وأشارت هند جوزيف أمينة العلاقات العامة بالحزب أن الأحتفالية لتوزيع الجوائز للمسابقة  تمت داخل مقر مركز ابوتيج. 

وكان الفائزين من قرى بني الزرابي والفليو وبندر ابو تيج وشارك في المسابقة أكثر من 200 متسابق كان عدد الفايزين ثمانية فائزين وتم منحهم شهادات  تقدير وجوائز مالية

وأشار هاني سلطان آمين أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية إلى روح التعاون بين الأمانات الثلاث في تنفيذ المسابقة خدمة للمجتمع  وضرورة نبذ الفكر المتطرف عن مسابقات القرآن الكريم وتنشيئة جيل جديد يخدم المجتمع الأسيوطي، 

 أشاد أحمد الشناوي آمين الحزب بمركز أبوتيج بفاعليات توزيع الجوائز شهر رمضان المبارك وان اول فاعليه تتم في هذا المقر الجديد لحزب مستقبل وطن بابوتيج بعد بداية العمل فيه.

وأضاف أحمد الشناوي أن الاهتمام  بضرورة الدور الإجتماعي والخدمي لحزب مستقبل وطن  في تنظيم الفعاليات والمبادرات للانشطه الثقافية والمسابقات الدينية ومسابقات القرآن الكريم.
مستقبل وطن بمركز أبو تيج يواصل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم .. صور
مستقبل وطن بمركز أبو تيج يواصل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم .. صور
مستقبل وطن بمركز أبو تيج يواصل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم .. صور
مستقبل وطن بمركز أبو تيج يواصل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم .. صور
مستقبل وطن بمركز أبو تيج يواصل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم .. صور
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