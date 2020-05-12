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أخبار العالم

فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 290 ألفا حول العالم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عرفة البنداري
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" حول العالم حاجز الـ 290 ألفا.
وتكشف البيانات التي رصدها موقع "وورلد ميتر" بشأن عدد الوفيات حول العالم تسجيل 290,945 ألف وفاة .
وبلغ عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم 4,312,716 حالة إصابة فيما بلغ عدد الذين تعافوا من الإصابة 1,568,202 شخصا.
وكانت الولايات المتحدة أكبر الدول المتضررة من الفيروس حيث سجلت 1,395,027 حالة إصابة و82,555 حالة وفاة.
وجاءت اسبانيا في المركز الثاني مسجلة 269,520 حالة إصابة و26,920 حالة وفاة.
وحلت بعدها روسيا التي سجلت 232,243 ألف إصابة، و2,116 حالة وفاة، ثم بريطانيا التي سجلت 226,463 ألف إصابة و32,692 حالة وفاة.

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