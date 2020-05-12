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حوادث

النيابة العامة تصدر 3 قرارات عقب اندلاع حريق في شقة بعمارات العبور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:18 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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اسلام مقلد
أمرت نيابة مدينة نصر، بانتداب فريق من المعمل الجنائي لأخذ عينات من موقع حريق نشب فى شقة بعمارات العبور، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب اندلاع الحريق، لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراءه.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة عن سبب الحريق وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كان تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم شقة سكنية بعمارات العبور بصلاح سالم .


تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الـ 14 بعمارات العبور بطريق صلاح سالم .

على الفور تم الدفع بـ ٥ سيارات اطفاء وسلم هيدروليكى وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد للشقق المجاورة .


وتبين أن النيران قد اشتعلت فى مطبخ الشقة وامتدت لتلتهم محتوياتها ، حيث تم إنقاذ السكان من كارثة محققة، وتم إخلاء طابقين من قاطنيها، وتحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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