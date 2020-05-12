النيابة العامة تصدر 3 قرارات عقب اندلاع حريق في شقة بعمارات العبور

أمرت نيابة مدينة نصر، بانتداب فريق من المعمل الجنائي لأخذ عينات من موقع حريق نشب فى شقة بعمارات العبور، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب اندلاع الحريق، لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراءه.





كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة عن سبب الحريق وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.





كان تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم شقة سكنية بعمارات العبور بصلاح سالم .





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تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الـ 14 بعمارات العبور بطريق صلاح سالم .





سيارات اطفاء وسلم هيدروليكى وتمكنت القوات من محاصرة على الفور تم الدفع بـ ٥وسلم هيدروليكى وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد للشقق المجاورة .





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