السيطرة على حريق داخل غرفة عمليات النجدة في الإسكندرية



وبالفحص تبين نشوب الحريق الساعة السادسة صباحا داخل غرفة عمليات النجدة، نتيجة حدوث ماس كهربائي، ما تسبب في احتراق الأجهزة الموجودة داخلها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإطفائه قبل امتداده إلى باقي المبنى.

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في السيطرة على حريق شب صباح اليوم، الاثنين، في غرفة عمليات النجدة، دون إصابات.وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى غرف عمليات شرطة النجدة، مما تسب فى وجود خسائر دون حدوث إصابات أو وفيات فى أفراد الشرطة.