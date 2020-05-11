النيابة العامة تعاين عقار باب الشعرية المنهار وتصدر عدة قرارات

انتقل فريق من نيابة باب الشعرية الجزئية، إلى موقع انهيار عقار بدائرة القسم وذلك لاجراء المعاينة لمكان الواقعة.





وتستمع النيابة لعدد من قاطني العقار لمعرفة ملابسات الواقعة.





وامرت النيابة بندب لجنة هندسية من محافظة القاهرة عمل تقرير فني عن حالة العقار ما اذا كان يصلح مرة اخرى للسكن من عدمه.





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كما أمرت النيابة بالاستعلام من حى باب الشعرية حول ما اذا كان هناك قرار صادر بازالة العقار من عدمه قبل ذلك.





البداية عندما تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا مساء اليوم بانهيار عقار بشارع علوة فارس بحي باب الشعرية .





وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث حيث تبين إنهيار العقار بالكامل وهو مكون من ارضي و 5 طوابق عبارة عن ورش احذية مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .





وعلى الفور قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار.





وأكد المحافظ على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .



