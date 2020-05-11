وفاة شخص بانهيار عقار في باب الشعرية.. صور

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا مساء اليوم بانهيار عقار بشارع علوة فارس بحي باب الشعرية .





وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث حيث تبين إنهيار العقار بالكامل وهو مكون من ارضي و 5 طوابق عبارة عن ورش احذية مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .





وعلى الفور قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار.





وأكد المحافظ على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .



