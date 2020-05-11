AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفاة شخص بانهيار عقار في باب الشعرية.. صور

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:28 ص
وفاة شخص في انهيار
وفاة شخص في انهيار عقار بـ باب الشعرية.. صور
Advertisements
عبد العزيز جمال
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا مساء اليوم  بانهيار عقار بشارع علوة فارس بحي باب الشعرية .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث حيث تبين إنهيار العقار بالكامل وهو مكون من ارضي و 5 طوابق عبارة عن ورش احذية مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وعلى الفور قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .

كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.
وفاة شخص بانهيار عقار في باب الشعرية.. صور
وفاة شخص بانهيار عقار في باب الشعرية.. صور
وفاة شخص بانهيار عقار في باب الشعرية.. صور
وفاة شخص بانهيار عقار في باب الشعرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار بولاق أبو العلا

تسبب فى مصرع شقيقتين..لجنة هندسية لبيان أسباب انهيار عقار "محرم بك"

تم إخلاؤه يوم الخميس.. تفاصيل انهيار عقار في باب الشعرية

ترشيحاتنا

محافظ دمياط: اتبعنا إستراتيجية أوصلتنا لـ صفر إصابات في بعض الأيام ..فيديو

مشادة كلامية على الهواء بين أبطال مسلسل 100 وش.. ولميس الحديدي تتدخل

يلعبون كرة قدم .. ضبط ٢٤ شخصا خالفوا قرار الحظر بشارع اللبينى فى الجيزة

من جديد.. إبراهيم سعيد يشعل السوشيال ميديا بتقليد مبروك عطية

ضربة لـ الأهلي وبيراميدز.. عرض أوروبي مغري لـ رمضان صبحي

رامز جلال ينشر صورة جديدة له مع حمو بيكا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

بي إم دبليو توقف تطوير السيارة الاختبارية Vision M NEXT .. صور

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم