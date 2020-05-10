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أخبار البلد

الاختيار .. كمين الجيش أنهى حياة "أبو صهيب" أهم عناصر بيت المقدس في سيناء؟

الأحد 10/مايو/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
في التاسع من ديسمبر عام ٢٠١٣؛ أعلن العقيد أح أحمد محمد علي؛ المتحدث العسكري الأسبق بإسم القوات المسلحة؛ عن مقتل "أبو صهيب"؛ أحد أخطر قيادات جماعة "أنصار بيت المقدس"؛ وذلك في شمال سيناء.

 "أبو صهيب"؛ كان أحد أخطر القيادات التكفيرية فى شمال سيناء؛ وأسمه الحقيقي هو "إبراهيم محمد فريج سلامة حمدان أبو عيطة"، وقد لقي مصرعه عن طريق أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء.

وأشار المتحدث العسكري الأسبق في بيان له إلى أنه تم وضع كمين على أحد الطرق المؤدية إلى قرية التومة جنوب الشيخ زويد بغرض استهداف  "أبو صهيب" الذي ينتمي إلى جماعة أنصار بيت المقدس وسبق له الاشتراك في هجمات على كمائن القوات المسلحة والشرطة حينها.

وسقط "أبو صهيب" بعد تبادل إطلاق النار مع أبطال القوات المسلحة خلال تحركه على دراجة نارية وخلفه شخص آخر، مما أدى إلى مقتله؛ كما تم إلقاء القبض على مسعد حمدان سالم، الذي كان مع "أبو صهيب" على الدراجة.

وتناولت حلقة مسلسل "الاختيار" الذي يجسد شخصية الشهيد حرب أحمد منسي؛ شخصية "أبو صهيب" الذي كان يقوم باغتيال عناصر قوات الأمن بشمال سيناء.

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