الاختيار .. كمين الجيش أنهى حياة "أبو صهيب" أهم عناصر بيت المقدس في سيناء؟

في التاسع من ديسمبر عام ٢٠١٣؛ أعلن العقيد أح أحمد محمد علي؛ المتحدث العسكري الأسبق بإسم القوات المسلحة؛ عن مقتل "أبو صهيب"؛ أحد أخطر قيادات جماعة "أنصار بيت المقدس"؛ وذلك في شمال سيناء.





"أبو صهيب"؛ كان أحد أخطر القيادات التكفيرية فى شمال سيناء؛ وأسمه الحقيقي هو "إبراهيم محمد فريج سلامة حمدان أبو عيطة"، وقد لقي مصرعه عن طريق أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء.



