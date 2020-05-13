للتعرف على منتجاتها.. وكيل التعليم بدمياط يتفقد المدرسة الثانوية الزراعية المشتركة

تفقد عادل عثمان، وكيل التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، مدرسة دمياط الثانوية الزراعية المشتركة، وبرفقته عصام عمر، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وعبد الرازق الزيني، وكيل المديرية، ومحمد الحداد، مدير عام التعليم الفني، وعبد العليم جمعة، مدير عام إدارة دمياط التعليمية، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط.
وزار عادل عثمان، قسم الإنتاج الحيواني، الذي يضم ٣٠ رأس ماشية (١٥ بقطاع الألبان، ١٥ بقطاع التربية)، فضلًا عن تفقده قسم الدواجن كتاكيت الدجاج، بالإضافة إلى تفقد مخبز المدرسة، ومنحل المدرسة والصوبة المكيفة (نباتات الظل)، والصوبة الخشبية (قسم الزينة).
وأكد وكيل التربية والتعليم بدمياط ضرورة ربط التعليم الفني بالمجتمع لثقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب بهدف تأهيل عمالة فنية مدربة تدريبيا عمليا وعلميا، استكمالا لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوى البشرية والاستثمار في الثروة البشرية.
وزار عادل عثمان، قسم الإنتاج الحيواني، الذي يضم ٣٠ رأس ماشية (١٥ بقطاع الألبان، ١٥ بقطاع التربية)، فضلًا عن تفقده قسم الدواجن كتاكيت الدجاج، بالإضافة إلى تفقد مخبز المدرسة، ومنحل المدرسة والصوبة المكيفة (نباتات الظل)، والصوبة الخشبية (قسم الزينة).
وأكد وكيل التربية والتعليم بدمياط ضرورة ربط التعليم الفني بالمجتمع لثقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب بهدف تأهيل عمالة فنية مدربة تدريبيا عمليا وعلميا، استكمالا لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوى البشرية والاستثمار في الثروة البشرية.
في السياق نفسه، أكد محمد الحداد، مدير التعليم الفني، أن قسم الصناعات والمخبوزات بالمدرسة أعلن عن فتح باب الحجز لكحك العيد وجميع مخبوزات العيد بأسعار لا تقبل المنافسة وجودة عالية، كما يعمل قسم المحاصيل على زراعة ٦ فدادين ونصف الفدان قطن عضوي و١٩ فدان برسيم للعلف الحيواني، وسيتم استغلال المساحة كاملة لزراعة الأرز في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه تم بيع أول دورة دواجن في مدرسة فارسكور الزراعية لهذا العام بطاقة ٢٨٠٠ دجاجة وتحقيق نسب ربح عالية.