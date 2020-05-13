للتعرف على منتجاتها.. وكيل التعليم بدمياط يتفقد المدرسة الثانوية الزراعية المشتركة

اليوم الأربعاء،









وزار عادل عثمان، قسم الإنتاج الحيواني، الذي يضم ٣٠ رأس ماشية (١٥ بقطاع الألبان، ١٥ بقطاع التربية)، فضلًا عن تفقده قسم الدواجن كتاكيت الدجاج، بالإضافة إلى تفقد مخبز المدرسة، ومنحل المدرسة والصوبة المكيفة (نباتات الظل)، والصوبة الخشبية (قسم الزينة).