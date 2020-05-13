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مرأة

مكياج ملفت وإطلالة عصرية.. سيرين عبدالنور تستعرض أناقتها

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:27 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير. 

وتألقت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز ومع جاكيت أسود أتسم بالنجوم الملونة ونسقت معهما سترة قطنية باللون الأسود. 


وانتعلت سيرين عبد النور حذاء أسود ذا كعب عالى، وتزينت بمجموعة مختلفة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من جمال إطلالتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي. 

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة الشعر المرفوع التي كشف عن جمال وجهها، ووضعت مكياجا ملفتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع ألوان إطلالتها. 

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