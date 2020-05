مكياج ملفت وإطلالة عصرية.. سيرين عبدالنور تستعرض أناقتها

View this post on Instagram

‏‎اشتقتلكن كتير مبارح... بس نحنا اليوم عالموعد الساعة ١.٠٠ بعد نص ليل... نطرونا ♥️ ‏‎#سهرانين_معاكم_بالبيت ‏‎#رمضان_يجمعنا ‏‎#سيرين_عبدالنور ‏@mbc1