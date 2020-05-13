تطوير ٧ ميادين وزرع ٤٩٥ شجرة وصيانة وتركيب ٢٥٨٣ كشاف إنارة بالمراكز

أعلنت، اليوم الأربعاء، محافظة الفيوم عن تنفيذ 118 حملة للنظافة أسفرت عن رفع 14 الف طن و26 كيلو من القمامة ومخلفات البناء، بجانب رفع 527 حالة إشغال متنوع، إضافة لتركيب وصيانة 2583 كشاف إنارة، فضلًا عن تطوير 7 ميادين وغرس 495 شجرة، خلال الفترة من 5 إلى 12 مايو الجاري بشتى أنحاء مراكز وقرى المحافظة.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق والشوارع والميادين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

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أشار أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، إلى أنه تم تنفيذ 48 حملة للنظافة ورفع الإشغالات بشتى أنحاء المدينة ومركز الفيوم والقرى، تمكنت من رفع 1,980 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 130 حالة إشغال متنوع، وتركيب وصيانة 400 كشاف إنارة، فضلًا عن تطوير 4 ميادين، وغرس 160 شجرة. .





وأوضح المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس ، أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة خلال الإسبوع الماضى تمكنت من رفع 2,101 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، ورفع 45 حالة إشغال طريق متنوع، كما تم تركيب وصيانة 558 كشاف إنارة، بجانب غرس 60 شجرة.





وفي السياق نفسه، أوضح ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه، أنه تم تنفيذ 19 حملة مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 1,200 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 300 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 600 كشاف إنارة بنواحى المركز، وتطوير أحد الميادين، إضافة إلى غرس 275 شجرة بشوارع المركز والقرى.

ومن جانبه أوضح مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بأنه تم تنفيذ 7 حملات للنظافة ورفع الإشغالات أسفرت عن رفع 6,950 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 20 حالة إشغال متنوع، وتركيب 400 كشاف إنارة.





وفي يوسف الصديق أشار المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بأنه تم تنفيذ 30 حملة للنظافة وإزالة الإشغالات، تمكنت من رفع 620 كيلو قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 2 حالة إشغال، وتركيب وصيانة 570 كشاف إنارة، وتطوير ميدانين.





وأضاف المحاسب عادل عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بأنه تم تنفيذ 4 حملات للنظافة، أسفرت عن رفع 1,157 طن من القمامة ومخلفات البناء، وإزالة 30 حالة إشغال، كما تم تركيب 55 كشاف إضاءة، فضلًا عن غرس 30 شجرة.