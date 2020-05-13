تجديد تعيين أميني كليتي الهندسة والتجارة بـ عين شمس

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين أحمد محمد صلاح الدين امينا لكلية الهندسة جامعة عين شمس بدرجة مدير عام لمدة عام، كما اصدر قرارًا بتجديد تعيين إبراهيم فتحي حسن امينا لكلية التجارة جامعة عين شمس بدرجة مدير عام حتي بلوغه السن القانونية.
وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد تعيين عبد العليم أبو العز مديرًا عامًا للإدارة العامة للدراسات العليا بجامعة عين شمس كما أصدر قرارًا بتجديد تعيين سهير طه منصور في وظيفة مدير عام إدارة البحوث بجامعة عين شمس حتى تاريخ بلوغهما السن القانونية.