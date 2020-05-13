تجديد تعيين أميني كليتي الهندسة والتجارة بـ عين شمس

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين أحمد محمد صلاح الدين امينا لكلية الهندسة جامعة عين شمس بدرجة مدير عام لمدة عام، كما اصدر قرارًا بتجديد تعيين إبراهيم فتحي حسن امينا لكلية التجارة جامعة عين شمس بدرجة مدير عام حتي بلوغه السن القانونية.



