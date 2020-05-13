يحضر بسيارته الملاكى.. متسول يستجدى المارة بميدان الحجاز في قبضة الأمن

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على رجل عجوز يمارس أعمال التسول مدعيا أنه معاق ويجلس على كرسى متحرك بميدان الحجاز بالنزهة .
وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول صور لرجل عجوز يتسول بميدان الحجاز بالنزهة، وتبين أنه يأتى يوميا لنفس المكان يقود سيارة ملاكى .
على الفور تم ضبطه من خلال أحد الأكمنة التى أعدت له وعثر بحوزته على السيارة وكرسي متحرك ومبلغ مالى .
وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ٤ ايام على ذمه التحقيق واستعجلت تحريات المباحث عن المتهم ، وكذا الكشف الفنى من خلال مباحث المرور عن سيارة المتهم لبيان ملكيتها ، كما تم التحفظ على الاموال التى كانت بحوزته .