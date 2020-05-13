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حوادث

يحضر بسيارته الملاكى.. متسول يستجدى المارة بميدان الحجاز في قبضة الأمن

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:43 م
المتسول عقب ضبطه
المتسول عقب ضبطه
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كتب محمد صبرى
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على رجل عجوز يمارس أعمال التسول مدعيا أنه معاق ويجلس على كرسى متحرك بميدان الحجاز بالنزهة .


وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول صور لرجل عجوز يتسول بميدان الحجاز بالنزهة، وتبين أنه يأتى يوميا لنفس المكان يقود سيارة ملاكى .

على الفور تم ضبطه من خلال أحد الأكمنة التى أعدت له وعثر بحوزته على السيارة وكرسي متحرك ومبلغ مالى .


وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ٤ ايام على ذمه التحقيق واستعجلت تحريات المباحث عن المتهم ، وكذا الكشف الفنى من خلال مباحث المرور عن سيارة المتهم لبيان ملكيتها ، كما تم التحفظ على الاموال التى كانت بحوزته .
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