يحضر بسيارته الملاكى.. متسول يستجدى المارة بميدان الحجاز في قبضة الأمن

التسول مدعيا أنه معاق ويجلس على كرسى متحرك بميدان الحجاز بالنزهة . ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على رجل عجوز يمارس أعمالمدعيا أنه معاق ويجلس على كرسى متحرك بميدان الحجاز بالنزهة .









وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول صور لرجل عجوز يتسول بميدان الحجاز بالنزهة، وتبين أنه يأتى يوميا لنفس المكان يقود سيارة ملاكى .





على الفور تم ضبطه من خلال أحد الأكمنة التى أعدت له وعثر بحوزته على السيارة وكرسي متحرك ومبلغ مالى .





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