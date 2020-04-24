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حوادث

كتعة بجوار جامعة القاهرة.. تفاصيل ضبط سيدتين استغلتا 4 أطفال في التسول

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط سيدتين بالجيزة لقيامهما بإستغلال الأطفال فى إرتكاب أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام.

بداية الواقعة حين وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى، تفيد قيام سيدتين، "لهما معلومات جنائية مسجلة" بإستغلال مجموعة من الأحداث فى أعمال التسول بالشوارع المحيطة بجامعة القاهرة وإستغلال الظروف الصحية الراهنة فى تكثيف نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبصحبتهما عدد 4 أطفال وبحوزتهم مبالغ مالية، وبمواجهة المتهمتين إعترفا بإستغلال الأطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

ويأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تفعيل الأمن الإجتماعى الذى يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصرى.

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