AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

«أورا ديفلوبرز» توقع اتفاقيات مع أوراسكوم للإنشاءات وبنك مصر لبناء وتمويل ZED الشيخ زايد

الخميس 14/مايو/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة "أورا ديفلوبرز"، توقيع عقد مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد أثناء حفل التوقيع بحضور المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات. 

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة "أورا"، توقيع اتفاقية قرض بقيمة مليار جنيه مع بنك مصر؛ لتمويل تطوير ZED الشيخ زايد، ويمثل هذا التوقيع أول اتفاقية تمويل لـشركة أورا ديفلوبرز للانتهاء من بناء المرحلة الأولي من ZED الشيخ زايد.
 
وقال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة "أورا ديفلوبرز"، "بعد الانتهاء من المخطط الرئيسي والتصميم المعماري الذي طورته شركة “WATG” الدولية أخترنا التعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات في مشروعنا الأول لتزويد عملائنا بجودة عالمية، وضمان التسليم في الوقت المحدد، لقد بدأنا بالفعل أعمال البناء في الموقع منذ أغسطس الماضي بأعمال الحفر والأساسات العميقة، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من الإعلان عن بدأ البيع." وأضاف المهندس نجيب أن العمل في الموقع يسير بشكل جيد للغاية منذ ذلك الوقت.
 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، أسامة بشاي، "يسعدنا التعاون مع أورا ديفلوبرز في مشروعهم المتميز الجديد. يؤكد هذا المشروع ريادتنا في انشاء المشاريع التجارية المتميزة في مصر وسيضاف إلى سجلنا الحافل في هذا القطاع".
 
وقال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا ديفلوبرز" في مصر، "منذ بداية مشروع ZED، حرصنا دائمًا على التعاون مع مصممين ومقاولين من الدرجة الأولي وذلك لتقديم تجربة حصرية لعملائنا والتي تميز أورا، وهو وعد سنحافظ عليه. كما نفخر بوتيرة العمل في البناء، حيث من المقرر الانتهاء من الانشاءات خلال 35 شهرًا، لبدء تسليم للمرحلة الأولي بحلول عام 2023، كما هو مقرر."
 
ويتكون المشروع متعدد الأغراض من ست مراحل بها أكثر من ٤٥٠٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب، فضلًا عن مجمع تجاري إداري. في حين أن المرحلة الأولي التي تم إسنادها لشركة أوراسكوم للإنشاءات تشمل حوالي ٦٠٠ وحدة سكنية. ويشمل الاتفاق بناء جراج سفلي من ثلاث طوابق، ومول من مستويين وأربعة أبراج سكنية، 17 طابق لكل منهما.
 
تهدف شركة أورا ديفلوبرز الي تطوير الأحياء المستدامة باستمرار ودعم السوق المصري بمفاهيم جديدة، مثل الجمع بين الجمال والرفاهية والعملية بأسعار مناسبة في تطور واحد في ZED الشيخ زايد و ZED القاهرة الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إطلاق حملة المصريين فريق واحد.. تفاصيل مشروعات وخطط مستقبلية للقطاع الرياضي في مصر

نجيب ساويرس : تخفيض مرتبات الموظفين 50 %.. ولا استغناء عن العمالة لحين انتهاء أزمة كورونا

بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والرياضة.. الإعلان عن أول جامعة رياضية في الشرق الأوسط

بعد إعلان العودة للعمل.. إليك إجراءات نجيب ساويرس لمواجهة كورونا

نجيب ساويرس: الغني هو من يمتلك في قلبه وليس في البنك.. شاهد

تمتد من العتبة لـ الكيت كات.. تعرف على موعد افتتاح المرحلة الثالثة لخط المترو الثالث

ترشيحاتنا

تصريحات نارية لـ تامر أمين: مفيش رقاصة محترمة.. أنا الإعلامي رقم 2 في مصر وإفيهاتي بتضحك | شاهد

بسبب عاملة غسيل ملابس.. الصين تعود للإغلاق مرة أخرى

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. تحذير من موجة ثانية وضرورة ارتداء الكمامة

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مرتضى منصور يعلن اللجوء لـ المحكمة الرياضية الدولية في ملف نادي القرن وشيكابالا ومباراة القمة ..فيديو

الغندور لـ ثنائي الأهلي: اللي بيجي على الزمالك مبيكسبش ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيت الصفاة بولاية الحمراء.. حكاية 400 عام من تراث سلطنة عمان

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيروس كورونا يقضي على رضيع بريطاني عمره 3 أيام.. تفاصيل