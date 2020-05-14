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سيارات

السر وراء وجود مساحة في السيارات الهاتش باك

الخميس 14/مايو/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من سائقي السيارات يتساءلون عن وجود مساحات زجاج في خلفية السيارات دون الأخرى والغريب اننا نرى تلك المساحات في السيارات من فئة الهاتش باك أو الكروس اوفر .

والسبب في وجود تلك المساحات يرجع إلى دينامكية حركة الهواء حيث تتمتع بعض السيارات خاصة السيدان والرياضية بتصميم انسيابي وهو ما يجعل الرياح المتولدة أثناء السير تعمل على إزالة الغبار والأتربة .

كما اكد بعض الخبراء أن السبب في وجود المساحات الخلفية هي أن صغر مساحة الزجاج الخلفي وعدم وجود مساحة لوضع المساحات والمحرك الكهربائي الخاص بها .

كما يرى بعض الخبراء ان السبب يرجع إلى جانب التصميم حيث أن الصورة النمطية لنا عما يجب أن تكون عليه سيارات السيدان هو عدم تضمنها مساحات خلفية .

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أما التفسير الأكثر منطقي هو لوجود صندوق خلفي للسيارة ام لا حيث أن عدم وجود صندوق خلفي يؤدي إلى تطاير الاتربة والاوساخ بصورة مبائرة للزجاج الخلفي عند السيرة  مما يستدعى الأمر إلى وجود مساحات بعكس السيارات التي لا يوجد بها صندوق خلفي .

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