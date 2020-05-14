لتجنب المخاطر.. وزير الخزانة الأمريكي يدعم ترامب في إعادة فتح الاقتصاد

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة ستفتح الاقتصاد ببطء، ما ينتج عنه عودة الوظائف مجددا.





وأضاف "منوتشين"، في تصريحات صحفية، أن هناك خطرًا على الاقتصاد إذا تأخرت البلاد كثيرًا في إعادة فتحه، وفقًا لـ"العربية".





كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بـ"كورونا"، عن تأييده فتح المدارس في الولايات.





وأكد أنه تفاجأ بتصريحات مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوتشي حول مخاطر إعادة فتح البلاد قريبًا، واصفًا إياها بـ"غير المقبولة".





وكان عالم الأوبئة الأمريكي أنتوني فوتشي، حذر الثلاثاء الماضي، من إعادة فتح اقتصاد البلاد في وقت قريب جدًا مع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأكد فوتشي خلال جلسة استماع بالكونجرس، أن إعادة فتح الاقتصاد قبل أوانه سيؤدي إلى "معاناة ووفيات لا داعي لهما".