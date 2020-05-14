بهذه الطريقة احتفلت إنجي المقدم بعيد ميلاد شقيقتها

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتظهر إنجي في الصورة برفقة شقيقتها وهي تهنئها بعيد مولدها.





وكتبت تعليقا على الصورة: "اووووووووختتتتتتتتتتتى .. كل سنة و وانتى طيبة يا روح قلبى و يارب اشوفك على طول سعيدة و متهنية و ناجحة و فى احسن صحة و حال و راحة بال .. بحبك".









نالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى:





انتي ايه الجمال ده بس





منورة دايما





متالقة دايما





مساء الفل والانوار علي احلي فنانة





وتقوم إنجي المقدم بدور طبيبة نفسية في مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراح هانى خليفة وأحمد شفيق، وبطولة دينا الشربينى، أحمد داود، إنجى المقدم، محمود قابيل، رجاء الجداوى، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، أسماء جلال وضيف الشرف أحمد صفوت.



