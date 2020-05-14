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تعليم

أنشطة طلابية.. انطلاق مسابقة «رمضان الفنية الرقمية» بهندسة القاهرة

الخميس 14/مايو/2020 - 09:43 ص
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
تسعى إدارة رعاية شباب كلية الهندسة بجامعة القاهرة للتواصل مع طلابها رغم وقف الأنشطة الطلابية وتعليق الدراسة منذ 15 مارس الماضي، بسبب الوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث تعلن عن عدد من فعالياتها إلكترونيا تماشيًا مع النظام القائم في تلك الظروف. 

وأعلنت الإدارة عن المسابقة الفنية الرقمية 2020، الجديدة خلال شهر رمضان المبارك، بعنوان رمضان فى زمن الكورونا "أعمال فنية رمضانية"، في الرسم، والتصوير الفوتوغرافي والتصميم. 

وأوضحت رعاية شباب كلية الهندسة، أن الأعمال ترسل خلال الفترة من 8 مايو وحتى 16 من الشهر نفسه، على أن يتم تقييم المسابقة فى الفترة من 17 مايو الجاري، وحتى 20 من نفس الشهر.

وأشارت رعاية الشباب، إلى أن الطلاب الفائزين يحصلون على جوائز مالية لأول 3 فائزين وهي؛ المركز الأول 300 جنيه، المركز الثاني 200 جنيه، والمركز الثالث 150 جنيها، على أن يكون التسجيل والاشتراك من خلال تلك الرابط.

ونوهت رعاية شباب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى الطلاب المشاركين في المسابقة أن يكتب اسمه الثلاثي والفرقة الدراسية والقسم الذي يدرس به.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد الكلية، والدكتورة شيرين محى الدين وهبة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف رائد الاتحاد الدكتورة عاليا الساداتي، مستشار اللجنة الفنية.
أنشطة طلابية.. انطلاق مسابقة «رمضان الفنية الرقمية» بهندسة القاهرة
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