أنشطة طلابية.. انطلاق مسابقة «رمضان الفنية الرقمية» بهندسة القاهرة

وأوضحت رعاية شباب كلية الهندسة، أن الأعمال ترسل خلال الفترة من 8 مايو وحتى 16 من الشهر نفسه، على أن يتم تقييم المسابقة فى الفترة من 17 مايو الجاري، وحتى 20 من نفس الشهر.

وأشارت رعاية الشباب، إلى أن الطلاب الفائزين يحصلون على جوائز مالية لأول 3 فائزين وهي؛ المركز الأول 300 جنيه، المركز الثاني 200 جنيه، و

المركز الثالث 150 جنيها، على أن يكون التسجيل والاشتراك من خلال تلك الرابط

ونوهت رعاية شباب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى الطلاب المشاركين في المسابقة أن يكتب اسمه الثلاثي والفرقة الدراسية والقسم الذي يدرس به.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد الكلية، والدكتورة شيرين محى الدين وهبة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف رائد الاتحاد الدكتورة عاليا الساداتي، مستشار اللجنة الفنية.