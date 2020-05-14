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فن

إياد الخزوز: الساحر والنحات نجحا بشكل جيد جدا

الخميس 14/مايو/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أكد المنتج والمخرج إياد الخزوز أن مسلسل "النحات"  كان مقسوما لحكايتين كل منهما ١٥ حلقة تم الانتهاء من تصوير أول حكاية وأن الحكاية الثانية  ربما يستكمل تصويرها في سبتمبر القادم حسب ظروف أزمة الكورونا. 

وقال الخزوز في تصريحات صحفية إن باسل الخياط تألق كعادته وأحبه الجمهور في الوطن العربي كله عبر الـ ١٠ قنوات التي عرضت العمل وعلى رأسها قنوات أبو ظبي. 

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النحات من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وانتاج I see media - إياد الخزوز - وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا أبوشعيا وندى ابو فرحات وتدور أحداثه حول قرار   يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته  حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات. 

وبالنسبة لـ "الساحر" أوضح إياد أنهم  صوروا ٢٢ حلقة منه ولكن كانت هناك نواقص بها ورأى هو والمخرجين والكاتبة أنه يمكن أن تنتهي الأحداث عند الحلقة ١٧ وهو ما حدث دون أي إخلال بالبناء الدرامي للعمل بل وتلقى عشرات الآلاف من الإشادات والتهنئة بنجاح "الساحر" و"النحات". 

الساحر من بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين أخرج اولهم محمد لطفي والثاني عامر الفهد  ويدخل العمل عالم التنمية البشرية  ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.
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