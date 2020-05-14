إقامة التربية العسكرية لطلاب الأزهر إلكترونيا بسبب كورونا

ووافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على مقترحات عرضها الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب تتعلق بإرجاء موعد انعقادامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 للفرق الدراسية النهائية، وغيرها من القواعد المنظمة للعملية الامتحانية.





وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن موعد انعقاد امتحانات الفرق النهائية لكليات الجامعة ومعاهدها، وطريقة تقييم مواد التخلف لطلبة الفرق النهائية ستكون كالتالي

أولا: موعد انعقاد امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 2019 /2020م للفرق النهائية بكليات الجامعة ومعاهدها: يرجأ الموعد المقرر لامتحانات الفرق النهائية ٣٠/٥/٢٠٢٠ وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها.





ثانيًا: بالنسبة لطلبة الفرق النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة:

الطالب المحمل بمواد تخلف من سنوات سابقة يُقيّمُ من خلال إعداد مشروع بحثي أو اجتياز اختبار إلكتروني، ويرصد له ناجح، أو راسب، أو غائب، وحال نجاحه يرصد له (تقدير مقبول)، وتضاف درجاته التي سيحصل عليها إلى المجموع التراكمي وفقا للوائح والقواعد والضوابط المنظمة لذلك. ويقدم الطالب مشروعه البحثي أو يجرى له اختبار إلكتروني بدءًا من 30 مايو 2020 وحتى 18/6/2020م.





وعن قواعد ونظم تتعلق بامتحانات بعض الحالات المقيدة بفرق النقل في الفصل الدراسي الثاني 2019/2020م قال المركز الإعلامي إنه بالنسبة للطلبة من الباقين للإعادة والمتقدمين للامتحان من الخارج والمحملون بمواد تخلف من سنوات سابقة فإن الطالب الباقي للإعادة أو المتقدم للامتحان من الخارج وكذلك الطالب المحمل بمواد تخلف من سنوات سابقة يُقيّم من خلال إعداد مشروع بحثي أو اجتياز اختبار إلكتروني، ويرصد له ناجح، أو راسب، أو غائب، وحال نجاحه يرصد له (تقدير مقبول) وتضاف درجاتُه التي يحصل عليها إلى مجموعه التراكمي وفقا للوائح والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

ثانيًا:الطالب المؤجِّل أو الغائب بعذر مقبول:

يقدم الطالب طلبًا يوضح فيه رغبته في اختيار أحد البديلين الآتيين لتقييمه (إذا لم يكن العذر عن كل مقررات الفصل الدراسي الثاني):

البديل الأول: أداء امتحان تحريري تقليدي بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها، وترصد للطالب الدرجة التي يحصل عليها، وتضاف إلى مجموعه التراكمي وفقا للوائح والقواعد المنظمة لذلك.

البديل الثاني: إعداد مشروع بحثي أو اجتياز اختبار إلكتروني، وترصد للطالب الدرجة التي يحصل عليها في أي منهما، وتضاف إلى مجموعه التراكمي وفقا للوائح والقواعد المنظمة لذلك.

أما إذا كان العذر عن كل مقررات الفصل الدراسي الثاني يعامل معاملة طلبة فرق النقل المستجدين في الفصل الدراسي الثاني 2019/2020م.

ثالثًا: بالنسبة للطلبة نزلاء السجون:

يعد الطالب مشروعا بحثيا يجيب من خلاله على أسئلة بحثية في الموضوعات الرئيسية في الكتاب المقرر، ويرصد له (ناجح أو راسب أو غائب)، ويجرَى له اختبار تحريري في مقرر القرآن الكريم.

رابعًا: بالنسبة للطلبة ذوي الهمم العالية:

يُخيّر الطالب بين إعداد مشروع بحثي أو إجراء اختبار شفهي، ويرصد له (ناجح أو راسب أو غائب)، وحال اختياره للاختبار الشفهي يتم اختباره كذلك في مقرر القرآن الكريم.

خامسًا: بالنسبة لطالب مواد المعادلة: يجري له امتحان تقليدي بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها.