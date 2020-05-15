التعليم تستعد لـ إعلان تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

و نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخبر الذي تم عبر فيسبوك، والذي يزعم أن وزير التعليم قد صرح بأن أجهزة الدولة تناقش تأجيل امتحانات الثانوية العامة.









وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": هذا الكلام لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن هذا الخبر عبارة عن شائعة هدفها إثارة الجدل في هذا الوقت، ونحن نناشد المواطنين بألا ينساقوا وراء أي كلام لا يصدر في بيان رسمي من الوزارة أو الوزير.





وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون أي تأجيل أو إلغاء، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم.





و أكد الدكتور رضا حجازي ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة قررت ضم 65 مدرسة من مدارس التعليم الفني ليتم استخدامها كلجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.





وأوضح حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هذا القرار يأتي في إطار ما اعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بشأن ضرورة زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية ، لتقليل عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة بحيث لا يزيد عن 14 طالب في الفصل الواحد لضمان عدم التزاحم و عدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 660 ألف طالب على مستوى الجمهورية .





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن الدولة وضعت خطة محكمة لإجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة وضعت عددا من الضوابط الجادة التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك فى هذه العملية.



