مصادرة 165 طن جبن مجهولة المصدر وكميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره عدة حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار الكسب الغير مشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.





وأسفرت الحملات فى دمنهور عن ضبط أكبر كمية جبنه برميزان وموتزاريللا مجهولة المصدر وقدرها 7500 شيكاره زنة الشيكاره الواحده 22 كجم بإجمالي 165 طن داخل ثلاجة حفظ مواد غذائيه غير مرخصه ولا تقدم الإخطار الشهري للإداره وهذه الكميه منقوله من مصنع أجبان ببني سويف وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي من عدمه.





وتمكنت الحملة فى دمنهور من ضبط سياره نصف نقل محمله بعدد 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم في طريقها للتهريب للسوق السوداء بالأبعاديه. وتم تسليم المضبوطات للمطاحن لحين صدور قرار النيابه بشأنهابالاضافة إلى ضبط كميات كبيره من المواد الغذائيه والمجمدات منتهية الصلاحيه داخل ثلاجه غير مرخصه وتشمل بسطرمه وسجق وشرائح أسماك مجمده وسوسيس و مفروم وغيرها .









وتم ضبط كميات كبيره من السلع الغذائيه منتهية الصلاحيه داخل مركز توزيع مواد غذائيه غير مرخص وتشمل حلويات وبطاطس مقلية وبسكويت وكنافه وحلويات أطفال ملونه وغيرها وضبط تروسيكل يقوم بتجميع وتوزيع السلع التموينيه المدعمه بزاوية غزال وتم التحفظ علي عدد 23 كرتونة زيت طعام تمويني بها12 زجاجه و 21 باكتة سكر تمويني زنة 20 كجم كما تم التحفظ علي التروسيكل لحين صدور قرار من النيابه العامه بشأنه





وفى مركز ومدينة إيتاى البارود تم ضبط مصنع تعبئه سكر يعمل بدون ترخيص و تم التحفظ علي كمية ٢ طن سكر.وبمركز ومدينة كفر الدوار تم وتحرير10محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية و ضبط كمية من اللحوم الفاسدة وكذالك الذبح خارج المجازر الحكومية.





واسفرت حملة مكبرة برشيد عن ضبط ٢طن مخلل باحد المخازن بدون بيانات وعلامات ..وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



