AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تركيب الشبكات الداخلية للاتصالات بقرية الجفجافة وكيلو ٦٤ بوسط سيناء

السبت 16/مايو/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
زار المهندس ممدوح على، رئيس جهاز تنفيذ المشروعات لمدن القناة التابع للشركة المصرية للاتصالات، ويرافقة المهندس إبراهيم سلامة، من شمال سيناء، منطقة الحسنة بوسط سيناء، وذالك للبدء فى تركيب الشبكات الداخلية للاتصالات في المنطقة.

وقال النائب حجازي سعد، عضو مجلس النواب، إنه سيتم تنفيذ الشبكة الداخلية لقريتى الجفجافة و64 الوفاء، لإدخال التليفونات الأرضية وإنشاء كبائن FTTH فائقة السرعة، كما تقرر إنشاء سنترال بقرية الجفجافة لتركيب خطوط التليفونات الأرضية داخل المنازل والتجمعات التابعة لها، والاستعانة بها في الاشتراك في شبكة المعلومات الدولية.

اقرأ أيضا:
تكريم المدارس الفائزة في سيناء بمسابقة موهبتي سر تفوقي

وأضاف أن ذلك يتيح إمكانية توصيل شبكة الإنترنت، والاستفادة من خدمات الواي فاي لطلبة المرحلة الثانوية عند استعمال أجهزة التابلت في الشرح والامتحانات.

ولفت إلى أن المنطقة تعتمد على التليفونات اللاسلكي، وقد تم التواصل مع الإدارات الخدمية لتوفير الخدمات اللازمة للسكان.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف في تسجيل صوتى حقيقة اعتدائه على فرد أمن.. شهر العسل بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على الكورنيش

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على جميع محافظات الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 40

امرأة عمران.. تعرف على اسمها وأحداث قصتها مختصرة

ردا على اتهامات أمريكا.. الصين تعترف بتدمير عينات مبكرة من كورونا

الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا.. والطقس شديد الحرارة يصاحبه أمطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class

عزومتك عندنا.. شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة.. والحلو كب كيك الكنافة

ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها