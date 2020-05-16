تركيب الشبكات الداخلية للاتصالات بقرية الجفجافة وكيلو ٦٤ بوسط سيناء

زار المهندس ممدوح على، رئيس جهاز تنفيذ المشروعات لمدن القناة التابع للشركة المصرية للاتصالات، ويرافقة المهندس إبراهيم سلامة، من شمال سيناء، منطقة الحسنة بوسط سيناء، وذالك للبدء فى تركيب الشبكات الداخلية للاتصالات في المنطقة.
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وأضاف أن ذلك يتيح إمكانية توصيل شبكة الإنترنت، والاستفادة من خدمات الواي فاي لطلبة المرحلة الثانوية عند استعمال أجهزة التابلت في الشرح والامتحانات.
ولفت إلى أن المنطقة تعتمد على التليفونات اللاسلكي، وقد تم التواصل مع الإدارات الخدمية لتوفير الخدمات اللازمة للسكان.
وقال النائب حجازي سعد، عضو مجلس النواب، إنه سيتم تنفيذ الشبكة الداخلية لقريتى الجفجافة و64 الوفاء، لإدخال التليفونات الأرضية وإنشاء كبائن FTTH فائقة السرعة، كما تقرر إنشاء سنترال بقرية الجفجافة لتركيب خطوط التليفونات الأرضية داخل المنازل والتجمعات التابعة لها، والاستعانة بها في الاشتراك في شبكة المعلومات الدولية.
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تكريم المدارس الفائزة في سيناء بمسابقة موهبتي سر تفوقي
وأضاف أن ذلك يتيح إمكانية توصيل شبكة الإنترنت، والاستفادة من خدمات الواي فاي لطلبة المرحلة الثانوية عند استعمال أجهزة التابلت في الشرح والامتحانات.
ولفت إلى أن المنطقة تعتمد على التليفونات اللاسلكي، وقد تم التواصل مع الإدارات الخدمية لتوفير الخدمات اللازمة للسكان.