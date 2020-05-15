شمال سيناء: الاستثمار في منطقة صناعات بئر العبد وفق ضوابط وحوافز جديدة

، إنه سيتم طرح أراضى المنطقة الصناعية فى بئر العبد على المستثمرين ، لبدء عمليات الاستثمار طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات وحوافز جديدة ،

وذلك بعد أن تلقت المحافظة عددا من الطلبات لإقامة مشروعات فى مختلف القطاعات ، والتي يجرى دراستها وإنهاء إجراءاتها .



وأشار اللواء شوشة، بأنه تم تخطيط

اقرأ ايضا..

حفل تكريم لطلاب سيناء الفائزين بمسابقة "معلومة في سؤال"

https://www.elbalad.news/4320463



وأضاف، بأن المنطقة مخصصة للصناعات المتوسطة ويتاح بها الأنشطة من صناعات خشبية وغذائية ومعدنية وكيماوية ، وأنه تم الانتهاء من ترفيق حوالى 60% من مساحة المنطقة بإجمالي 96 قطعة كاملة المرافق وجاهزة للاستثمار واقامة المشروعات عليها .





وأكد ، أن المحافظة تسعي حاليا لإقامة مجمع الصناعات الصغيرة ، فى المنطقة الحرفية بالمساعيد ، بهدف انشاء عدد من المشروعات والورش الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة ..

وتمويلها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستفادة الراغبين منها

بهدف تشجيع أصحاب الورش والصناعات الصغيرة لاقامة مشروعاتهم

مع توفير المرافق والخدمات المطلوبة لها .

حيث سيتم تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة ، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ،والتي تتضمن : استكمال مرافق الخدمات الأساسية وتخفيض سعر المتر من الأرض ، وغير ذلك من تيسيرات وحوافز . وأشار اللواء شوشة، بأنه تم تخطيط المنطقة الصناعية في بئر العبد بواقع 150 فدانا بنسبة 63 % للأنشطة الصناعية ، 56 فدانا بنسبة 23 % للطرق ، 27,5 فدانا بنسبة 11% للخدمات ، 6.5 فدانا بنسبة 3% للمساحات الخضراء .اقرأ ايضا..حفل تكريم لطلاب سيناء الفائزين بمسابقة "معلومة في سؤال"https://www.elbalad.news/4320463وأضاف، بأن المنطقة مخصصة للصناعات المتوسطة ويتاح بها الأنشطة من صناعات خشبية وغذائية ومعدنية وكيماوية ، وأنه تم الانتهاء من ترفيق حوالى 60% من مساحة المنطقة بإجمالي 96 قطعة كاملة المرافق وجاهزة للاستثمار واقامة المشروعات عليها .وأكد ، أن المحافظة تسعي حاليا لإقامة مجمع الصناعات الصغيرة ، فى المنطقة الحرفية بالمساعيد ، بهدف انشاء عدد من المشروعات والورش الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة ..وتمويلها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستفادة الراغبين منهابهدف تشجيع أصحاب الورش والصناعات الصغيرة لاقامة مشروعاتهممع توفير المرافق والخدمات المطلوبة لها .حيث سيتم تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة ، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ،والتي تتضمن : استكمال مرافق الخدمات الأساسية وتخفيض سعر المتر من الأرض ، وغير ذلك من تيسيرات وحوافز .

وأشار إلى أن مجمع الصناعات الصغيرة يضم اقامة 4 عنابر بكل منها مجموعة من الورش ومقسمة الى قطاعات .









