مبدأ الثواب والعقاب.. اختبارات الحكام تنشيطية استعدادا لاستئناف الدوري

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد أعلنت عن مد تعليق النشاط الر ياضى حتى نهاية شهر مايو الجاري للحد من فيروس كورونا داخل البلاد.





قال المصدر ذاته أن الاختبارات التى تجريها لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج تنشيطية فى القانون لقضاة الملاعب فى إطار الاستعداد والتأهب لاستئناف المسابقة المحلية.





أضاف : الاختبارات تجرى عبر الواتس آب من سؤال يتم توجيهه الى الحكم وله الحق فى إبداء 3 إجابات شريطة ألا يحصل على اى درجات.





لفت الى الاختبارات تحفيزية وسوف يتم اللجوء الى اصحاب الدرجات العليا فى الوقت الراهن واختيار عدد منهم للاعتماد عليهم فى حال صدور قرار باستئناف الدورى الممتاز فى إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بين قضاة الملاعب.





يذكر أن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :





ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.





ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.





ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.







- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.





- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.





- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.





- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.







- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.





- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.