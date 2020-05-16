اليوم.. وزير الرياضة يفتتح مراكز الشباب بقرى مركز سمنود لخدمة المواطنين

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم افتتاج وتفقد 8 مراكز شباب بمركز سمنود، والمشاركة فى مناقشة رسالة ماجستير بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا.





كما يفتتح وزير الشباب والرياضة مراكز شباب وملاعب شباب ميت عساس، وملعب مركز شباب كفرحسان، ومركز شباب طليمة، وملعب مركز شباب مدينة سمنود .





ويشارك في حضور هذه الفعاليات كل من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمحاسب محمد متولي رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود والعشرات من القيادات التنفيذية ولفيف من الألاف من أبناء وأهالي قري المذكورة .





ويتفقد وزير الشباب والرياضة عدد من مراكز شباب الناوية، ونادى سمنود الرياضى، ومركز شباب الناصرية، ومركز شباب الراهبين.