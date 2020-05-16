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محافظات

محافـظ المنوفية: متابعات يومية للوقوف على آخر مستجدات مجابهة فيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 04:06 م
اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
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محمد امين
 عقد  اليوم  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الاجتماع الدوري لمناقشة أخر المستجدات والاجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا ، بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام والدكتور محمود أبو قورة عميد كلية الطب والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة ، ووكيل مديرية الصحة ومدير مستشفي الحميات بشبين الكوم .


فى بداية الإجتماع إستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا مؤكدًا على  اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس ، 

  وشدد المحافظ على ضرورة حصر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وسرعة حصر المخالطين ومخالطيهم وإتخاذ كافة الإجراءات  الوقائية  للحد من إنتشار الفيروس بين المواطنين، مشددًا على سرعة إظهار نتائج التحاليل والعرض بالحالات الإيجابية فى  نفس اليوم حتى يتم إتخاذ الإجراءات الوقائية  مع المخالطين مما يساهم فى محاصرة الفيروس  والحد من سرعة إنتشار .

 كما وجه وكيل وزارة الصحة بسرعة حصر كافة المستلزمات الطبية لمكافحة العدوى والوقيات الشخصية الآمنة من خلال  المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى ، وخلال الإجتماع أثنى محافظ المنوفية على الدور  البطولى لرجال الصحة والأطقم الطبية فى التعامل مع الأزمة  ، موجهًا لهم تحية إعزاز وتقدير  لما يقومون به من واجب وطنى تجاه وطنهم.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهاته  للوحدات المحلية  بالتشديد على إجراءات الحظر والإلتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات  وفض الأسواق  والإلتزام بمواعيد غلق المحلات ، مشيرًا إلى  أنه تم  تقديم كافة أوجه  الدعم  للأسر المعزولة والمتضررة من تداعيات فيرس كورونا.
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