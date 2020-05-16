توزيع 8.5 ألف كرتونة مواد غذائية و40 طن لحوم في التنسيق بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن الانتهاء من توزيع 8 آلاف و500 كرتونة مواد غذائية و40 طن لحوم بالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمنوفية، وتوزيعها على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وكذا أسر العزل المنزلى والعمالة غير المنتظمة والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

















يأتى هذا فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بتلك الأسر وحرصه على تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للتخفيف عن آلامهم والحد من معاناتهم، خاصة في الظروف الراهنة وخلال شهر رمضان الكريم.









وأوضح المحافظ أن عملية توزيع الكراتين تمت من خلال التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية ومديرية التضامن الاجتماعى لتحديد الأسر المستحقة والفئات الأكثر احتياجًا وتوفير المتطلبات الضرورية والأساسية اللازمة لهم تفعيلًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.









هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار دعم تلك الفئات والتواصل معهم وتقديم المساعدات لمستحقيها من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن الدولة تسعى جاهدة لتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات الضرورية للمواطنين حفاظًا على حقوقهم.









من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الدولة للتخفيف عن المواطنين فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.









جدير بالذكر أنه سبق وأن تم توزيع العديد من المساعدات من كراتين مواد غذائية ولحوم بمختلف الأسر بنطاق المحافظة بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان ورجال الأعمال بالمحافظة.