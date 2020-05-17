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تعليم

هاشتاج انقذوا طلاب التخرج من كورونا يتصدر تويتر.. وأستاذ جامعي: لا تقلقوا

الأحد 17/مايو/2020 - 12:57 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
تصدر اليوم، هاشتاج #انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا.. مع تزايد عدد حالات فيروس كورونا المستجد حددت وزارة الصحة، في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بها، من أهمها المدارس والجامعات .

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رصد "صدى البلد" بعض مطالب طلاب الفرق النهائية من خلال الهاشتاج

نطالب  بالغاء الامتحانات وتطبيق البحث خوفا من تفشي فيروس كورونا بيننا #انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا 

يارب معجزه من عندك يارب ويطبقوا البحث علينا  #انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا 

يجب الغاء الدراسه حتى لا ينتشر الفيروس #انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا 

من جانبه قال الدكتور طارق منصور وكيل كلية الاداب جامعة عين شمس ان المجلس الاعلي للجامعات حريص علي الطلاب جميعا ويراعي مصلحتهم جيدا، مشيرا إلى الامتحانات ستعقد في ضوء الاجراءات الاحترازية من بعد مسافات بين الطلاب وأيضا بوابة تعقيم وفرق طبية مع مراعاه ان يستخدم الطالب الكمامة والجوانتي داخل مقر الامتحان مع حفظ المسافات التي تشير اليها وزارة الصحة وتقليل الاعداد بنسبة كبيرة في مقر الامتحانات.




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