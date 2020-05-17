برلمانية تقترح الحظر الشامل وتطبيق غرامات فورية على المخالفين.. فيديو

قالت النائبة البرلمانية هالة أبو السعد، إن المواطن شعر بشئ من الراحة عندما تم تقليص ساعات الحظر، موضحة أن المصريين ليس لديهم الوعى والثقافة التى تقول أننا فى خطر حقيقى فى ظل تفشى جائحة فيروس كورون ا.





وقالت النائبة خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية : "الناس معندهاش الثقافة والوعى أننا فى خطر حقيقى ولذلك أنا مع الحظر الشامل".





واقترحت النائبة البرلمانية، تغريم المواطنين الذين يخرقون الحظر بشكل فورى، كون ذلك سيجعل المواطنين أكثر التزامًا، قائلة: "عندنا معتقدات موروثة لا يمكن مواجهتها.. أهلى بيكلمونى وبيقولوا لى سننتظرك فى العيد.. وأنا مش مع فكرة المحاضر للمواطنين ولكن نطبق غرامة فورية حتى ولو كانت بسيطة".





وأكدت النائبة البرلمانية، أن المصريين لهم ثقافة ومعتقدات يجب اخذها فى الأعتبار فى ظل وضع إجراءات التعامل مع خطورة فيروس كورونا.





ولفتت "هالة أبو السعد"، إلى أنها فى الحجر المنزلى الآن، موضحة أن أحد أفراد الأمن بالعمارة التى تسكن بها، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، الأمر الذى جعل القاطنين فى العقار يعزلون أنفسهم.





كانت وزارة الصحة والسكان، اعنلت اليوم السبت، عن خروج 151 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.









وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.