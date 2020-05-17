بعد إصابة موظف بـ كورونا .. غلق مكتب نائبة محافظ القليوبية 14 يوما

بدأت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية حملة تطهير موسعة بديوان عام المحافظة ببنها كإجراء احترازي عقب ثبوت إصابة أحد مساعدي نائبة المحافظ بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعلاج.









وتقرر غلق مكتب نائبة المحافظ وملحقاته احترازيا 14 يوما ووضع العاملين بالمكتب تحت الملاحظة لمخالطتهم الحالة المصابة.









وتضمنت الحملة رش المكاتب والأدوار المختلفة والمكتب المشار إليه بالمطهرات والكلور حيث قام فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة بالعمل عقب الإعلان عن الإصابة.









فيما أصدر مكتب الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية بيانا حول الواقعة جاء فيه أنه منذ ظهور أعراض الفيروس على "م. ح" أحد أعضاء المكتب وهو في إجازة من العمل حتى تم إثبات حالته.









وأوضح البيان أن نائبة المحافظ أصدرت على الفور تعليماتها بالعزل المنزلي لكل أعضاء المكتب لمدة 14 يوما بناء علي تعليمات مديرية الصحة بالقليوبية وكإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.









وكانت التحاليل أثبتت إصابة "م ح" أحد مساعدي نائبة المحافظ بفيروس كورونا المستجد حيث قام المريض بعزل نفسه منزليا منذ اسبوع عقب شعوره بأعراض المرض وبإجراء التحاليل والمسحات تبين إصابته للمرض وخضوعه حاليا للعلاج، فيما تقرر خضوع المخالطين له تحت الملاحظة والإجراءات الاحترازية.







