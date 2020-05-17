40 ألفًا أصيبوا بالمرض .. حصيلة كبيرة لضحايا كورونا في باكستان

واصلت حصيلة الإصابات الكبيرة ارتفاعها في باكستان لتصل إلى رقم جديد تجاوز الأربعين ألفًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





ووفق الأرقام الحكومية، وصلت حصيلة ضحايا الفيروس، إلى 40151 ألف، وذلك مع تسجيل 1352 حالة يوميًا في واحدة من الزيادات الكبيرة في الحالات اليومية.





وقالت صحيفة ذا نايشان الدولية، إن حصيلة المتعافين بلغت 11341، بينما زاد عدد الوفيات ليصل إلى 873 حالة خلال الساعات الماضية.





ورغم ارتفاع عدد الاصابات ، فإن باكستان تتجخ لتخفيف القيود حيث أعلنت عن خطط لرفع الاغلاق عن المحال والمولات.





وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة لأغلب دول العالم.