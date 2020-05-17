AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

40 ألفًا أصيبوا بالمرض .. حصيلة كبيرة لضحايا كورونا في باكستان

الأحد 17/مايو/2020 - 12:20 م
عائلة باكستانية بالكمامات
عائلة باكستانية بالكمامات
Advertisements
قسم الخارجي
واصلت حصيلة الإصابات الكبيرة ارتفاعها في باكستان لتصل إلى رقم جديد تجاوز الأربعين ألفًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ووفق الأرقام الحكومية، وصلت حصيلة ضحايا الفيروس، إلى 40151 ألف، وذلك مع تسجيل 1352 حالة يوميًا في واحدة من الزيادات الكبيرة في الحالات اليومية.

وقالت صحيفة  ذا نايشان الدولية، إن حصيلة المتعافين بلغت 11341، بينما زاد عدد الوفيات ليصل إلى 873 حالة خلال الساعات الماضية.

ورغم ارتفاع عدد الاصابات ، فإن باكستان تتجخ لتخفيف القيود حيث أعلنت عن خطط لرفع الاغلاق عن المحال والمولات.

وظهر  فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19)  في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة لأغلب دول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهند: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 824 حالة

سويسرا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 29547 حالة

إسبانيا: ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 25100 حالة

باكستان: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 440 حالة

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند إلى 62939 حالة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 45032 حالة

ترشيحاتنا

قبل المؤتمر الصحفي المرتقب.. 20 معلومة عن خطة عقد امتحانات الثانوية العامة 2020

صدفة.. شاهد اكتشاف قلعة داخلها هياكل عظمية من 200 عام

ختم القرآن أكثر من مرة أم واحدة بتدبر؟.. إبراهيم الهدهد يجيب

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

إعلام عبري يكشف سبب وفاة السفير الصيني لدى إسرائيل

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تبرز جمال نبيلة عبيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج لدكتور .. التفاح علاج فعال لهذه الأمراض

فطارك عندنا .. طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان والحلو خوخ بالآيس كريم

دراسة أمريكية تكتشف مادة كيميائية تقي من فيروس كورونا.. تعرف عليها