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أخبار البلد

باكستان تناشد العالم الانتباه إلى الممارسات الوحشية للقوات الهندية فى كشمير المحتلة

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:01 ص
جانب من انتهاكات
جانب من انتهاكات القوات الهندية في كشمير
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محمد وديع
ناشدت عائشة فاروقي، المتحدثة باسم وزراة الخارجية الباكستانية، العالم بالانتباه إلى الممارسات الوحشية التي ترتكبها القوات الهندية ضد شعب جامو وكشمير في إقليم كشمير المحتلة.
 
وقالت فاروقي في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه وبينما العالم منشغل بمكافحة وباء كورونا، تستهدف الهند بممارساتها الوحشية شعب جامو وكشمير المحتلة".

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واشتبك مئات المتظاهرين الغاضبين في جامو وكشمير مع القوات الهندية، أمس الأربعاء، في الجزء المحتل من كشمير بعد مقتل شاب عند نقطة تفتيش، وفق ما أفاد مسؤولون وسكان المنطقة.

ويأتي هذا التوتر في ظل إغلاق تام للنشاط الاقتصادي في الهند لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، حيث تم نشر آلاف من عناصر الجيش والشرطة عند نقاط التفتيش عبر المنطقة المضطربة للحد من التنقلات.

وخرج مئات السكان إلى الشوارع لتنظيم احتجاجات مناهضة للهند، وهم يهتفون "نريد الحرية" و"اذهبوا إلى الهند"، في إشارة إلى الجنود الهنود.
باكستان تناشد العالم الانتباه إلى الممارسات الوحشية للقوات الهندية فى كشمير المحتلة
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