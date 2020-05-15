باكستان تناشد العالم الانتباه إلى الممارسات الوحشية للقوات الهندية فى كشمير المحتلة

ناشدت عائشة فاروقي، المتحدثة باسم وزراة الخارجية الباكستانية ، العالم بالانتباه إلى الممارسات الوحشية التي ترتكبها القوات الهندية ضد شعب جامو وكشمير في إقليم كشمير المحتلة.

وقالت فاروقي في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه وبينما العالم منشغل بمكافحة وباء كورونا، تستهدف الهند بممارساتها الوحشية شعب جامو وكشمير المحتلة".





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واشتبك مئات المتظاهرين الغاضبين في جامو وكشمير مع القوات الهندية، أمس الأربعاء، في الجزء المحتل من كشمير بعد مقتل شاب عند نقطة تفتيش، وفق ما أفاد مسؤولون وسكان المنطقة.