الهلال الأحمر المصري يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بـ55 كنيسة

شارك الهلال الأحمر المصري في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، من خلال تواجد فرق الاستجابة أثناء الطوارئ في 55 كنيسة على مستوى الجمهورية، من بينها قداس العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت غرفة العمليات المركزية تنفيذ خطة التأمين، والتأكد من جاهزية الفرق المتواجدة داخل الكنائس والأماكن العامة المشمولة بالخطة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وشمل انتشار فرق الهلال الأحمر المصري عددًا من المحافظات، من بينها: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، المنيا، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، والبحر الأحمر