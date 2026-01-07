نقيب المحامين يشارك في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بحقوق عين شمس

استقبلت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك للمشاركة في لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أيمن إبراهيم عبدالسميع طاحون بعنوان «ضمانات تنفيذ أحكام القضاء الإداري».

وكان في استقبال نقيب المحامين الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، الذي أهدى سيادته درع اليوبيل الماسي للكلية، تقديرًا لدوره العلمي والمهني، ولحصوله علي درجة الدكتوراه، وذلك بحضور كوكبة من أساتذة القانون وأعضاء لجنة المناقشة.

وضمت لجنة المناقشة نخبة من كبار أساتذة القانون، على رأسهم الأستاذ الدكتور حسام الأهواني، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، والأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق، والأستاذة الدكتورة منى رمضان بطيخ، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد علي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، خلال اللقاء، أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كلية الحقوق ونقابة المحامين، بما يخدم العملية التعليمية ويربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، أعقب ذلك جولة تفقدية لمدرجات الكلية الجديدة.