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أخبار العالم

بومبيو يحذر الصين من التعرض للصحفيين الأمريكيين في هونج كونج

الأحد 17/مايو/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، السلطات الصينية من التعرض للصحفيين الأمريكيين في هونج كونج، مؤكدًا أنه على علم بأن الحكومة الصينية هددت بالتدخل في عملهم هناك.

وقال "بومبيو"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أي قرار من شأن التأثير على استقلالية هونج كونج، يمكن أن يؤثر على تقييم الولايات المتحدة لحالة المدينة".

وأضاف "هؤلاء الصحفيون أعضاء في صحافة حرة، وليسوا كوادر دعاية، وتقاريرهم القيمة تبلغ المواطنين الصينيين والعالم".

ومؤخرًا تصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين في الأسابيع الأخيرة، واشتكى بومبيو والرئيس دونالد ترامب من طريقة تعامل الصين المبكرة مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب إنه لا يريد التحدث مع الرئيس الصيني، تشي جينبيج، ملوحًا بإمكانية قطع العلاقات مع الصين، التي اتهمها بأنها مصدر تفشي وباء كورونا.

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