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فن

أخبار الفن.. إحتفالات عيد ميلاد عادل إمام.. جومانا مراد تتحدث عن كواليس خيانة عهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:42 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
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نبيل العدوى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.


عادت الفنانة جومانا مراد من جديد بعد غياب 7 سنوات عن الشاشة، عبر دور شيرين في مسلسل "خيانة عهد"، الذي تألقت خلاله بدور مركب يحوي مساحة رحبة من الابتكار، لفتت من خلاله الأنظار وعبرت عن نفسها بشكل قوى، ولاسيما مع إجادتها للكنة المصرية بعكس نجمات عرب يعيشون في مصر منذ ما يقرب من 15 عاما.

نشر الفنان عادل امام عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو يجمع فية صورة مع ابنائة وزوجتة مع كلمات بصوتة بمناسة عيد ميلاده ال 80 . 

ظهر الممثل خالد أبو النجا مؤخرًا في فيلم سينمائي من إنتاج أسترالي بعنوانMiss Fisher & Crypt of Tears أو الآنسة فيشر وسرداب الدموع.

توفي والد النجمة اللبنانية جيسي عبدو، إثر حريق نشب بمنزلهم في لبنان، اليوم الأحد. 

استمرارًا لتقليدها المستمر في الاحتفال والاحتفاء بالنجم الكبير عادل إمام، تحتفل "MBC مصر" بعيد ميلاد الفنان الكبير، وتُقدم في تمام السابعة والربع مساءً، لقاء خاصا جدًا مع عادل إمام تحت شعار "عُمر من البهجة"، يُقدمه الإعلامي الكبير مُفيد فوزي، كان قد أجراه أثناء تصوير فيلم "المنسي" عام 1993.

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