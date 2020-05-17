جومانا مراد: "خيانة عهد" أعادني للجمهور من الباب الكبير.. يسرا رائعة وأدوار الشر تحتاج إلى ممثل متمكن

عادت الفنانة جومانا مراد من جديد بعد غياب 7 سنوات عن الشاشة، عبر دور شيرين في مسلسل "خيانة عهد"، الذي تألقت خلاله بدور مركب يحوي مساحة رحبة من الابتكار، لفتت من خلاله الأنظار وعبرت عن نفسها بشكل قوى، ولاسيما مع إجادتها للكنة المصرية بعكس نجمات عرب يعيشون في مصر منذ ما يقرب من 15 عاما.
في البداية أكدت جومانا مراد لـ"صدى البلد" أنها لم تعتزل الفن إطلاقا، وأن فترة غيابها كانت من أجل الزواج وتكوين أسرة، وقالت: مع مرور السنين لم أفكر مطلقا في الاعتزال.
وقالت جومانا: رزقني الله بابني محمد، وهو وزوجي كل حياتي، صحيح أن طول ساعات التصوير كان يحول دون قضاء وقت كاف معهما على امتداد الأشهر الماضية.
وأضافت جومانا مراد: أكثر من عنصر كان جاذبا فى العودة بمسلسل "خيانة عهد" على رأسها وجود النجمة يسرا، فهي إنسانة راقية، فنانة حقيقية، وشخصية رائعة، تشع طاقة كبيرة لجميع من حولها، ولها جمهور عريض حول العالم العربي.
وتابعت جومانا: غمرني الله بكرم كبير في العودة بشخصية شيرين التى أثارت جدلا كبيرا بين الجمهور، وحققت أكثر مما توقعت، كتبت بشكل جيد جدًا، وتعاطفت مع الشخصية، فهي شخصية شريرة ولكن لديها دوافع لهذا الشر.
جومانا مراد شددت على أنها تهوى المغامرة وتجريب أدوار صعبة ومركبة طوال الوقت، متمنية ان يمثل لها خيانة عهد انطلاقة قوية بعد فترة غيابها.
وعن صعوبات التصوير أثناء كورونا، أكدت جومانا مراد أن صناع العمل قاموا باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء تصوير "خيانة عهد" مشيرة إلى أن القلق كان يسيطر على الأجواء في الأيام الأولى وشكل ضغطا موازيا، ولكن وجود فريق طبي ملازم للتصوير، أضفي مزيدا من الطمأنينة.
في البداية أكدت جومانا مراد لـ"صدى البلد" أنها لم تعتزل الفن إطلاقا، وأن فترة غيابها كانت من أجل الزواج وتكوين أسرة، وقالت: مع مرور السنين لم أفكر مطلقا في الاعتزال.
وقالت جومانا: رزقني الله بابني محمد، وهو وزوجي كل حياتي، صحيح أن طول ساعات التصوير كان يحول دون قضاء وقت كاف معهما على امتداد الأشهر الماضية.
وأضافت جومانا مراد: أكثر من عنصر كان جاذبا فى العودة بمسلسل "خيانة عهد" على رأسها وجود النجمة يسرا، فهي إنسانة راقية، فنانة حقيقية، وشخصية رائعة، تشع طاقة كبيرة لجميع من حولها، ولها جمهور عريض حول العالم العربي.
وتابعت جومانا: غمرني الله بكرم كبير في العودة بشخصية شيرين التى أثارت جدلا كبيرا بين الجمهور، وحققت أكثر مما توقعت، كتبت بشكل جيد جدًا، وتعاطفت مع الشخصية، فهي شخصية شريرة ولكن لديها دوافع لهذا الشر.
وعن تعاونها مع المخرج سامح عبد العزيز الذي حققت معه نجاحات سابقة قالت: سامح أخ وصديق عزيز، أثق جدا في طريقة توجيهه، اشعر بارتياح كبير أثناء العمل تحت إدارته، ولا أخفي أنه يظهر من داخلي قدرات لم أكن أعلم أني أمتلكها.
جومانا مراد شددت على أنها تهوى المغامرة وتجريب أدوار صعبة ومركبة طوال الوقت، متمنية ان يمثل لها خيانة عهد انطلاقة قوية بعد فترة غيابها.
وعن صعوبات التصوير أثناء كورونا، أكدت جومانا مراد أن صناع العمل قاموا باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء تصوير "خيانة عهد" مشيرة إلى أن القلق كان يسيطر على الأجواء في الأيام الأولى وشكل ضغطا موازيا، ولكن وجود فريق طبي ملازم للتصوير، أضفي مزيدا من الطمأنينة.