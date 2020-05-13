جومانا مراد: الأدوار المركبة تخرج أفضل ما لدى الممثل وتكشف تفاصيل دورها في خيانة عهد

قالت النجمة جومانا مراد،إنها تفضل الأدوار المركبة التى تستفز المشاهدين،وتحظى بحبهم فى ذات الوقت، موضحة أن دورها فى مسلسل "خيانة عهد"، أحدث حالة فى مصر والمجتمع العربى.

وتابعت النجمة جومانا مراد، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"،المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه :"شيرين ورغم كل الشر اللى فى شخصيتها إلا أن كل المشاهدين أحبوها بقوه لأنها أصبحت بهذا الشكل لوجود دوافع أجبرتها على ذلك..مثل هذه النوعية من الأدوار بطلع إمكانيات الممثل".

وأضافت أنها تتابع رد فعل المشاهدين، بشكل مستمر، من خلال السوشيال ميديا، وتأكدت أن مسلسل "خيانة عهد" وشخصية شيرين، محبوب لدى المصريين والعرب.



