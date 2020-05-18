نبيل الطرابلسي: سعادة كبيرة في ألمانيا بسبب عودة الدوري ومعلول وساسي من أفضل اللاعبين في الدوري المصري.. فيديو

أكد التونسي نبيل الطرابلسي المدرب المساعد بجهاز منتخب نيجيريا أن عودة الدوري الألماني إعادة الأمل من جديد .





وقال نبيل الطرابلسي في تصريحات لفضائية " اون تايم سبورتس"، :"وفدان من الاتحادين الإنجليزي والإيطالى حضرا لمتابعة تجربة الدوري الألماني ".





وتحدث نبيل الطرابلسي عن علي معلول وفرجاني ساسي ثنائي الأهلي والزمالك متابعا:" على معلول من أفضل اللاعبين في الدوري المصري وفرجاني ساسي يقدم أداء أكثر من رائع مع نادي الزمالك".





وأكد أن تجربة اللاعبين التونسيين في الدوري المصري ستفيد المنتخب التونسي والكرة المصرية بشكل كبير.



