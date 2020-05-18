AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نبيل الطرابلسي: سعادة كبيرة في ألمانيا بسبب عودة الدوري ومعلول وساسي من أفضل اللاعبين في الدوري المصري.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:17 ص
التونسي نبيل الطرابلسي
التونسي نبيل الطرابلسي المدرب المساعد بجهاز منتخب نيجيريا
Advertisements
حسام الحارتي

أكد التونسي نبيل الطرابلسي المدرب المساعد بجهاز منتخب نيجيريا أن عودة الدوري الألماني إعادة الأمل من جديد .


وقال نبيل الطرابلسي في تصريحات لفضائية " اون تايم سبورتس"، :"وفدان من الاتحادين الإنجليزي والإيطالى حضرا لمتابعة تجربة الدوري الألماني ".


وتحدث نبيل الطرابلسي عن علي معلول وفرجاني ساسي ثنائي الأهلي والزمالك متابعا:" على معلول من أفضل اللاعبين في الدوري المصري وفرجاني ساسي يقدم أداء أكثر من رائع مع نادي الزمالك".


وأكد أن تجربة اللاعبين التونسيين في الدوري المصري ستفيد المنتخب التونسي والكرة المصرية بشكل كبير.


 وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيمن أشرف: المنافسة صعبة مع مدافعي الأهلي ومعلول.. وأفضل دكة الأحمر عن أي فريق

إكرامي عبد العزيز: ساسي ومعلول أفضل المحترفين فى الدوري المصري .. فيديو

طولان: الأندية تحتاج 6 أسابيع للعودة للدوري من جديد

فاروق جعفر: الزمالك ساهم في زيادة نجومية بن شرقي وفرجاني ساسي

زبير بيا: علي معلول أفضل من لعب للأهلي ظهيرًا أيسر.. فيديو

نجم تونس السابق: صلاح افضل من محرز.. وهذا سبب تفوق معلول وساسي

ترشيحاتنا

اقتحام مسجد وسرقة محتوياته وتدنيس مصاحفه في السعودية.. فيديو

خطوات اتحاد الكرة بعد قرارات رئاسة الوزراء.. إبراهيم فايق ينفعل ويحلل الموقف

قرار جديد من وزارة الأوقاف بشأن صلاة العيد .. تعرف عليه

مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لـ كهربا ..فيديو

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

متحدث الوزراء يوضح لماذا رفضت الحكومة تطبيق الحظر الشامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا