تداول أسئلة وإجابات تاريخ أولى ثانوي عبر فيسبوك

يشهد الآن جروب لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولا لإجابات امتحان قيل إنها تخص امتحان التاريخ الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي الآن إلكترونيا عبر منصة الامتحان من المنازل.
وبمجرد نشر صور الامتحان بدأ الطلاب يتبادلون الإجابات في التعليقات الموجودة تحت الصور، لتتم بذلك عملية الغش الإلكتروني المعتادة.
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من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كل من يشارك في الغش الجماعي في الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل امتحان دور ثانٍ، لأن التربية قبل التعليم.
ودخل منذ قليل طلاب الصف الاول الثانوي ، في 14 محافظة على منصة الامتحان ، لأداء امتحان مادة التاريخ ، وذلك بشكل إلكتروني عبر منصة الامتحان من المنازل.
حيث يتواجد على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.
أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.
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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).