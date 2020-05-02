AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

السبت 02/مايو/2020 - 09:07 ص
امتحانات الصفين الاول
امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
Advertisements
ياســـمين بدوي
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية، وكيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته إلى المديريات، أنه في هذه الحالة يجوز عقد امتحان تكميلي "تخلف" للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات في الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر بعذر مقبول.


وأفادت وزارة التربية والتعليم، بأن الامتحانات التكميلية الخاصة بالفصل الدراسي الأول سيتم عقدها أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة بنفس الآلية المقرر عقدها لأي امتحان تكميلي.


جدير بالذكر أنه يمتحن طلاب الصف الأول الثانوي الآن في امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك بشكل إلكترونية على منصة الامتحان من المنازل.



ووفقا لجدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي: يتواجد على منصة الامتحان الآن المجموعة الأولى - وذلك الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا ، وهذه المجموعة تضم محافظات 
القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء


 أما المجموعة الثانية، فمن المقرر أن يدخل طلابها على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما مصير طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تغيبوا عن الامتحان في الترم الأول؟ .. التعليم تجيب

وزير التعليم: لا تراجع عن عقد امتحانات نهاية العام إلكترونيا في موعدها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ولا نية لاستبدالها بأبحاث.. دور ثانٍ للممتنعين.. وانتهاء مهلة طلب استخراج أكواد الاختبارات

أكواد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط.. الآن

في 14 محافظة.. طلاب الصف الأول الثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء العربي من المنازل

تداول صور امتحان اللغة العربية عبر فيس بوك.. والوزير: عقاب شديد لمن يشترك في محاولات الغش الجماعي

ننشر رابط تسجيل حضور الامتحانات الإلكترونية وتقديم الشكاوى على موقع وزارة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

وزير التعليم يعلن آليات تسليم أبحاث طلاب المدارس.. اليوم

تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف جمال مكياج هنا شيحة

8 أطعمة لتقوية المناعة لدى كبار السن

كان نازل يخطب واتزف على الجنة.. أسرة أحمد حسنين شهيد موقعة البرث تروى اللحظات الاخيرة فى حياته

ماذا يعني قوله تعالى "الرجال قوامون على النساء" الإمام الشعراوي يشرح

AdvertisementS

قرار جديد من وزيرة الصحة بعد زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي كلف باستئناف قوائم انتظار الحالات الحرجة

دكتور تحاليل: علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين إيجابية..شاهد

أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا في 4 دول عربية.. مفاجأة عن رامز جلال وهجوم على سما المصري

راحت ولا ما راحتش عليكي.. فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها

بعد الكشف عن سبب طلاقها من أحمد فلوكس.. الجمهور يبحث عن هنا شيحة

وزيرة الصحة: حجزنا أول دفعة من عقار ريمديسفير لعلاج مصابي كورونا

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

وزير التعليم يعلن آليات تسليم أبحاث طلاب المدارس.. اليوم

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

وسط قيادات الجيش.. أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة ومبهرة.. شاهد أجمل فساتين يسرا بعد تصدرها الترند

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف جمال مكياج هنا شيحة

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد