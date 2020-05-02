تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية، وكيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته إلى المديريات، أنه في هذه الحالة يجوز عقد امتحان تكميلي "تخلف" للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات في الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر بعذر مقبول.









وأفادت وزارة التربية والتعليم، بأن الامتحانات التكميلية الخاصة بالفصل الدراسي الأول سيتم عقدها أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة بنفس الآلية المقرر عقدها لأي امتحان تكميلي.







جدير بالذكر أنه يمتحن طلاب الصف الأول الثانوي الآن في امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى ، وذلك بشكل إلكترونية على منصة الامتحان من المنازل.



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ووفقا لجدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي: يتواجد على منصة الامتحان الآن المجموعة الأولى - وذلك الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا ، وهذه المجموعة تضم محافظات القاهرة الجيزة الإسكندرية أسيوط كفر الشيخ قنا الفيوم دمياط الإسماعيلية أسوان بورسعيد شمال سيناء الوادي الجديد جنوب سيناء

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أما المجموعة الثانية، فمن المقرر أن يدخل طلابها على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا الشرقية الدقهلية القليوبية الغربية المنوفية البحيرة المنيا سوهاج بني سويف الأقصر السويس البحر الأحمر مطروح

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي: https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp



