وزير التعليم: انتظروا غدا مواعيد تسليم أبحاث طلاب النقل والدمج والمنازل وأبناؤنا في الخارج

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لجميع أولياء أمور طلاب المدارس في مصر.





حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نعلن السبت ٢ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج.





وكانت قد وتلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الاستفسارات الخاصة بموعد تسليم المشروعات البحثية الخاصة بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، والتي سيتم على أساسها تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.





وقد حرصت وزارة التربية والتعليم خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على الرد على أولياء الأمور، حيث قال: لابد للطالب أن يقوم بتسليم المشروع البحثي في موعد اقصاه 15 مايو 2020.