هل المرأة الحائض في العشر الأواخر فاتها ليلة القدر؟ عالم أزهري يجيب

ورد سؤال الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا تقول السائلة؟ هل المرأة الحائض في العشر الأواخر فاتها ليلة القدر؟ وماذا تفعل في هذه الليالي الكبيرة ؟ .





رد الشيخ عبد الحميد قائلا: لا لم تفتها وإن كانت نيتها فعل الطاعات في هذه الليالي ومنعها الحيض تؤجر بنيتها كأنها فعلت ، وعليها أن تستغفر وتذكر الله عز وجل وتنشغل بالدعاء ، ويجوز أن تقرأ من الهاتف بدون صوت .





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العبادات التى تستطيع الحائض القيام بها فى رمضان









وأضاف "فخر" خلال فتوى مسجله له، أن تلاوة القرآن للحائض فيها خلاف بين الفقهاء فقال الجمهور انه ليس للحائض مس المصحف ولا قراءة القرآن، ولكن المالكية يقولون انه يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن ولكن من الأفضل ان نأخذ برأى الجمهور.







وأشار الى أنه إذا ما امتنعت عن قراءة القرآن لوجود هذا العذر أن تستمع الى القرآن تلاوة ولها ان تتعبد الى الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتشغل نفسها بذكر الله، فذكر الله مع التزامها بعدم قراءة القرآن رغم تعلق قلبها بقراءة القرآن فلولا هذا العذر لها به ثواب وأجر عظيم عند الله.





لماذا تقضي المرأة الحائض الصيام دون الصلاة ؟

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يطلب منها إعادتها بخلاف الصيام.

وأوضح الأزهر في إجابته عن سؤال: « ما الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة؟»، أن هذا يعتبر تخفيفًا من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء إن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثين يومًا أما الصلاة فهى كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفًا على المرأة.

وأكد أن المرأة ممنوعة من الصلاة والصوم وقت الحيض بالنص والإجماع، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» رواه مسلم.

وأضاف أن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصو م بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمة بها، لأن الصلاة يشق عليها قضاؤها بخلاف الصوم، ففي صحيح مسلم: «أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل، فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».

يبطل الصوم باستعمال بخاخة الربو ويجب القضاء؛ لأنها توصل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جِرْمٌ عن طريق منفذٍ مفتوح طَبْعًا، وهو الفم، فإن لم يستطع المريض القضاء، وكان المرض مزمنًا فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مدّ من طعام من قوت البلد كالأرز مثلا،) والمُدّ مكيال (حجم) يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين.



