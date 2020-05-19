هل فوائد البريد حلال أم حرام ..مستشار المفتي يجيب

هل فوائد البريد حلال أم حرام ؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك. وأجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية قائلا:
فوائد البريد حلال شرعا وليس حرام لأن المال الذي أودعته لدى البريد تم استثماره وتم تخصيص لك جزء من الربح، ويجوز لك الإنفاق منها كما تشاء.
حكم فوائد البريد
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يضع أمواله فى البريد حلال ولا شيء فيه.
وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال «ما حكم أخذ فوائد البوسطة؟»، أن وضع الأموال فى البريد حلال، وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية فيجوز ولا حرج فى ذلك حيث إن العميل يضع ماله في البريد ثم يأخذونه ويمولون المال فى مشروعات فأخذ فوائد البوسطة جائزة لأنها من قبيل التمويل.
حكم فوائد دفتر التوفير بمكاتب البريد