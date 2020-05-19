هل فوائد البريد حلال أم حرام ..مستشار المفتي يجيب

فوائد البريد حلال شرعا وليس حرام لأن المال الذي أودعته لدى البريد تم استثماره وتم تخصيص لك جزء من الربح، ويجوز لك الإنفاق منها كما تشاء.

حكم فوائد البريد

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يضع أمواله فى البريد حلال ولا شيء فيه.



