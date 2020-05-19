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ديني

هل فوائد البريد حلال أم حرام ..مستشار المفتي يجيب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:01 ص
د. مجدي عاشور
د. مجدي عاشور
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عبد الرحمن محمد
هل فوائد البريد حلال أم حرام ؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك. وأجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية قائلا: 
فوائد البريد حلال شرعا وليس حرام لأن المال الذي أودعته لدى البريد تم استثماره وتم تخصيص لك جزء من الربح، ويجوز لك الإنفاق منها كما تشاء.

حكم فوائد البريد 
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يضع أمواله فى البريد حلال ولا شيء فيه.

وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال «ما حكم أخذ فوائد البوسطة؟»، أن وضع الأموال فى البريد حلال، وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية فيجوز ولا حرج فى ذلك حيث إن العميل يضع ماله في البريد ثم يأخذونه ويمولون المال فى مشروعات فأخذ فوائد البوسطة جائزة لأنها من قبيل التمويل.

حكم فوائد دفتر التوفير بمكاتب البريد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يضع أمواله فى البريد حلال ولا شيء فيه. 

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «هل وضع الأموال فى البريد حلال أم حرام، وما  حكم فوائد البوسطة؟»، أن وضع الأموال فى البريد حلال وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية فيجوز ولا حرج فى ذلك. 

وأشار الى أن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، وأخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء فى ذلك.
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